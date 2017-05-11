РЖД покупает более 50% сербской компании по модернизации инфраструктуры

«РЖД интернешнл» рассчитывает до конца первого полугодия 2017 г. закрыть сделку по покупке более 50% сербской компании по модернизации транспортной инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента РЖД Александра Мишарина.

«Мы одобрили покупку, покупаем больше контрольного пакета», - сказал он. По его словам, РЖД уже завершила внутренние процедуры по подготовке сделки.

Ранее Мишарин говорил, что РЖД собирается в первом полугодии 2017 г. купить долю в сербской компании по содержанию инфраструктуры, не уточняя возможный размер пакета.