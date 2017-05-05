Салман Бабаев покинул пост вице-президента РЖД

Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» освободил Салмана Бабаева от должности вице-президента компании в связи с выходом на пенсию. «Салман Магомедрасулович, примите самую искреннюю благодарность за вашу многолетнюю серьезную и продуктивную работу», — сказал президент РЖД Олег Белозеров.

«Салман Бабаев почти 40 лет своей трудовой деятельности посвятил железнодорожному транспорту. Он прошел путь от помощника составителя поездов станции Комсомольск-на-Амуре до вице-президента ОАО "РЖД", возглавлял Байкало-Амурскую и Приволжскую железные дороги, Центр фирменного транспортного обслуживания», — говорится в сообщении компании.

Президент компании наградил Салмана Бабаева знаком «За заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги» 1-й степени.