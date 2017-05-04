Из РЖД уходит один из ключевых топ-менеджеров – «Коммерсантъ»

Вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев уйдет на пенсию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Косвенно это подтверждает сообщение компании о прекращении полномочий члена правления по итогам заседания совета директоров от 2 мая. Имя в нем не называется. Информацию подтвердил и сам Бабаев, заявивший изданию, что «давно хотел отдохнуть».

Кто займет позицию Бабаева пока не известно. Временно коммерческий блок возглавит старший вице-президент Вадим Михайлов, отмечает собеседник издания.

В феврале Бабаев ушел с позиции гендиректора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) - филиала ОАО «РЖД», в котором формируется доходная часть бюджета компании. На его место был назначен Алексей Шило, который с февраля 2015 г. занимал должность начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» РЖД.

Собеседники издания называют Бабаева «человеком-эпохой», человеком, который всегда решал любые вопросы «виртуозно и не теряя приятности в общении».