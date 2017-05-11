Fitch подняло рейтинг «Башнефти» из-за ее покупки «Роснефтью»

Агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Башнефти» с ВВ+ до инвестиционного уровня BBB- со стабильным прогнозом, говорится в сообщении Fitch.

В сообщении сказано: повышение рейтинга связано с тем, что компанию купила «Роснефть» в октябре 2016 г. Новый кредитный рейтинг«Башнефти» учитывает сильные операционные и стратегические связи компании с «Роснефтью», а также оценку агентством кредитного качества «Роснефти».

При проведении Fitch Ratings кредитного анализа «Башнефти» существенное влияние оказывает кредитное качество и уровень возможной кредитной поддержки со стороны контролирующего акционера – «Роснефти». Fitch «Роснефть» не рейтингует. Компания имеет рейтинги от двух ведущих международных рейтинговых агентств: Moody’s (Ba1) и S&P (BВ+). Роснефть проводит сбалансированную кредитную политику и работает над оптимизацией кредитного портфеля и минимизацией рисков, отмечается на сайте компании.