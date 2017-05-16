Uber впервые заключил партнерство с городом в сфере общественного транспорта

Канадский город Иннисфил с населением 36 000 человек заключил с сервисом Uber партнерство, по которому частично субсидирует все поездки горожан на такси Uber в пределах города. Как передает ВВС, в мэрии считают, что это позволит городу не вводить новые автобусные маршруты, а пассажирам дает больший выбор возможностей, как доехать. Как объяснил управляющий департаментом землепользования Иннисфила Тим Кейн, городу с площадью 290 кв. км была необходима транспортная схема, доступная для жителей и не слишком дорогая для города. Партнерство с Uber действует с 15 мая.

С учетом субсидий стоимость поездок на такси по четырем основным маршрутам внутри города обойдется пассажирам в пределах 3 и 5 канадских долларов ($2,2 и $3,6), на остальные поездки они получат скидку в 4 канадских доллара. Выделение дополнительного автобусного маршрута стоило бы городу $270 000 в год, что, по оченке чиновников, слишком дорого.

Представитель Uber в Канаде Крис Шейфер заявил, что проект в Иннисфиле вызвал уже интерес во всем мире.

Владелец местного таксопарка Global Taxi Манджо Сайни заявил телекомпании CP24, что схема ставит в невыгодное положение водителей такси, а Uber уничтожает их бизнес. Кейн заявил, что изначально не планировалось противопоставлять Uber местным таксистам, а город хотел сделать поездки пассажиров удобнее.

На первые два-три квартала город выделил на этот проект $100 000 и еще $125 000 – на второй испытательный период, сроки которого еще не определены.