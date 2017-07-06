Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 июля 2017 года

Политика

США в Совете безопасности ООН предупредили о готовности применить военную силу и новые санкции по отношению к Северной Корее из-за ее ядерной программы. Но против этого выступают Россия и Китай читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп заявил во время визита в Польшу, что рассматривает «довольно жесткие меры» в ответ на ядерную программу Северной Кореи. Также он призвал Россию прекратить «дестабилизировать» ситуацию на Украине и в других местах читать на WSJ.com читать на FT.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон довольно оптимистично описал перспективы сотрудничества с Россией по урегулированию конфликта в Сирии. По его словам, США готовы обсудить с ней создание бесполетных зон в Сирии читать на WSJ.com

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, придерживающейся спокойной и терпеливой манеры поведения, предстоит пройти проверку «тестостероном». Во время саммита G20 в ближайшие дни она встретится с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С каждым из них у нее есть определенные разногласия читать на WSJ.com

Бизнесмен Феликс Сатер, родившийся в Москве и имевший деловые связи с Дональдом Трампом, согласился помогать международному расследованию в отношении своих бывших партнеров. Так, он помогал бывшему казахстанскому министру Виктору Храпунову инвестировать миллионы в американскую недвижимость. Власти Казахстана обвиняют Храпунова в присвоении государственных средств. Сотрудничество Сатера со следствием привлекает внимание к деловым интересам Трампа в Казахстане и других странах бывшего СССР читать на FT.com

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в среду ворвались в конгресс и сильно побили нескольких оппозиционеров. Политический кризис в стране накаляется на фоне стремления Мадуро изменить конституцию читать на FT.com

Дипломатический кризис в Персидском заливе усугубляется. Арабские государства недовольны ответом Катара, который они обвиняют в финансировании терроризма, на их требования читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Дональда Трампа очень трудно в чем-то переубедить. Так, будь его воля, он бы заключил какое-то соглашение с Владимиром Путиным во время их встречи на этой неделе несмотря на расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. У Трампа и Кремля одно мировоззрение, и Путин вряд ли когда-нибудь предполагал, что в Белом доме будет такой человек, пишет колумнист FT Филип Стивенс читать на FT.com

Экономика

Управляющие Федеральной резервной системы США (ФРС) в июне обсуждали сроки начала постепенного сокращения активов на балансе центробанка, говорится в протоколе их заседания. Растет вероятность, что ФРС приступит к этому в сентябре читать на WSJ.com читать на FT.com

У управляющих ФРС есть разногласия относительно того, как реагировать на низкую инфляцию, свидетельствует протокол их июньского заседания. Из-за этого прогнозировать изменение процентных ставок после 2017 г. становится еще труднее читать на FT.com

Евросоюз заключил торговое соглашение с Японией. Благодаря ему стороны отменят пошлины на импорт многих товаров. Прежде всего извлечь выгоду должны европейские фермеры и японские автопроизводители читать на WSJ.com читать на FT.com

Еврокомиссия обвинила General Electric, Canon и Merck в том, что они не предоставили точную информацию о своих сделках по поглощению других компаний. Таким образом, они могли нарушить антимонопольные правила читать на WSJ.com

Автомобили

Volvo в среду дала понять, что собирается бросить вызов производителю электромобилей Tesla. Но другие крупные автопроизводители тоже собираются продавать электромобили, конкурируя с Tesla читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции Tesla в среду подешевели примерно на 7% после того, как некоторые аналитики предположили, что выход нового электромобиля Model 3 может негативно отражаться на спросе на ее более дорогие модели читать на WSJ.com

Renault увеличивает свое присутствие на китайском рынке. Она договорилась с Brilliance China Automotive о создании совместного предприятия, которое будет выпускать популярные ныне в стране минивэны читать на FT.com

Энергоресурсы

«Газпром» во вторник подписал соглашение о начале поставок газа в Китай в декабре 2019 г. читать на FT.com

Нефть в среду подешевела примерно на 4% из-за беспокойства инвесторов по поводу избытка предложения. Это прервало рост цен, длившийся предыдущие восемь торговых сессий читать на WSJ.com

Корабли, экспортирующие иранскую нефть, часто не передают сигналы о своем местонахождении. Целью этого может быть обход санкций, говорят американские чиновники читать на WSJ.com

Саудовская Аравия снизит цены на поставки нефти в Азию на фоне роста конкуренции с другими членами ОПЕК читать на WSJ.com

Великобритания на этой неделе впервые примет танкер с СПГ из США читать на FT.com

Финансы

PwC рискует лишиться права заниматься аудитом банков на Украине из-за того, что не заметила вовремя дыру на балансе Приватбанка читать на FT.com

Европейские страны и регуляторы пытаются переманить лондонские финансовые организации в связи с Brexit. Те стремятся извлечь из этого выгоду, договариваясь о привилегиях читать на WSJ.com

В этом году выросло число IPO в США. Но многие стартапы стоимостью более $1 млрд по-прежнему воздерживаются от выхода на биржу читать на WSJ.com

Swiss Re, чей инвестиционный портфель составляет $130 млрд, теперь будет делать все инвестиции, исходя из этических принципов. Для этого она будет использовать специальные индексы, а не традиционные читать на FT.com

Goldman Sachs ищет инвесторов, чтобы продать им долю в Simon, своем онлайн-сервисе для продажи сложных финансовых продуктов, розничным инвесторам. Благодаря инвестициям он может быть оценен в $75 млн читать на WSJ.com

Технологии

Год назад мир был охвачен манией игры Pokemon Go. Но с тех пор не появилось много других популярных игр, в которых бы тоже использовалась технология дополненной реальности читать на WSJ.com

После двух неудачных попыток запуска в последние дни SpaceX Илона Маска смогла вывести на орбиту крупный коммерческий спутник читать на WSJ.com

Baidu сделала свою платформу для самоуправляемых автомобилей Apollo открытой для других разработчиков. Она надеется, что это поможет ей нагнать конкурентов читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Nike ищет новых способов реализации своей продукции. Но некоторые аналитики предупреждают, что это может негативно отразиться на имидже бренда читать на WSJ.com

Операторы отелей, круизных кораблей и казино входят в число компаний, у которых котировки акций показывают самый сильный рост в США в этом году. Это происходит несмотря на опасения, что из-за политики Дональда Трампа уменьшится число иностранных туристов читать на WSJ.com

Производитель джинсов True Religion подал заявление о банкротстве и защите от кредиторов. Его владелец заключил с кредиторами соглашение о реструктуризации долга, которое позволит сократить его на $350 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

Reckitt Benckiser предупредила, что из-за вируса Petya ее продажи снизятся во II квартале читать на FT.com

Hilton надеется расширить свой гостиничный бизнес с помощью новой бюджетной сети Tru читать на WSJ.com

Менеджмент

Ряд сложностей — нетерпеливость инвесторов и появление новых технологий и конкурентов — делают работу на посту гендиректора еще более трудной, чем всего несколько лет назад читать на WSJ.com

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