В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция

В Китае начала работать крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция. Она находится в районе города Хуайнань китайской провинции Аньхой. Солнечные панели размещены в резервуаре, образовавшемся в бывшем угольном карьере, пишет газета China Daily.

Всего станция состоит из более чем 1200 солнечных панелей (86 гектаров водной поверхности).

Она способна генерировать 40 МВт электричества и обеспечить энергией 15 000 домов в год.

Проектом руководит Sungrow Power Supply Co Ltd. Срок эксплуатации станции составляет 25 лет.