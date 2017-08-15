В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция
В Китае начала работать крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция. Она находится в районе города Хуайнань китайской провинции Аньхой. Солнечные панели размещены в резервуаре, образовавшемся в бывшем угольном карьере, пишет газета China Daily.
Всего станция состоит из более чем 1200 солнечных панелей (86 гектаров водной поверхности).
Она способна генерировать 40 МВт электричества и обеспечить энергией 15 000 домов в год.
Проектом руководит Sungrow Power Supply Co Ltd. Срок эксплуатации станции составляет 25 лет.