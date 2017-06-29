ТЭК
Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: «Росатом» раздувает экспорт

«Росатом» хочет экспортировать ветряные турбины

Структура госкорпорации собирается построить завод по производству турбин для ветряных электростанций, а его продукцию экспортировать

Структура «Росатома» ОТЭК планирует поставлять локализованные в России турбины для ветряных электростанций на зарубежные рынки, передали «Ведомостям» два источника, участвовавших во встрече топ-менеджмента компании с аналитиками. Компании были бы интересны рынки СНГ и Юго-Восточной Азии, уточнили они. В отличие от Европы и США в Юго-Восточной Азии не так много производителей турбин и ОТЭК этот регион интересен наравне с другими, рассказали аналитикам представители компании.

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