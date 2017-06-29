«Росатом» хочет экспортировать ветряные турбины

Одним из условий ДПМ в возобновляемой энергетике является высокий уровень локализации генерирующего оборудования Максим Стулов / Ведомости

Структура «Росатома» ОТЭК планирует поставлять локализованные в России турбины для ветряных электростанций на зарубежные рынки, передали «Ведомостям» два источника, участвовавших во встрече топ-менеджмента компании с аналитиками. Компании были бы интересны рынки СНГ и Юго-Восточной Азии, уточнили они. В отличие от Европы и США в Юго-Восточной Азии не так много производителей турбин и ОТЭК этот регион интересен наравне с другими, рассказали аналитикам представители компании.