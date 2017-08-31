Анонс «Ведомостей» на 1 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

банковскую карту для ребенка можно завести с 6 лет;

впервые инфляционные ожидания россиян упали ниже 10%;

санкции США против Венесуэлы начали приносить плоды.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: накануне премьеры киноленты «Про любовь. Только для взрослых» режиссер Анна Меликян рассказала о ней и своей работе

и статью на полосе «Комментарии»: Россия добивалась самых значимых внешнеполитических успехов в союзе с одними странами Запада против других.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».