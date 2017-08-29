Анонс «Ведомостей» на 30 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

банк «Открытие» придумал, как переманивать программистов;

Всемирный банк решил, что богатые страны не очень-то богаты, а бедные – не очень бедны;

ряду компаний нужно менять структуру акционеров из-за требований ЦБ.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс не верит в военные провокации со стороны России, но призывает быть начеку

и статью на полосе «Комментарии»: самая доходная женская профессия в России – жена чиновника.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».