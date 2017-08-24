Анонс «Ведомостей» на 25 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ухудшение отношений России с Западом ударило по русскоязычным за рубежом;

в обмен на слежку за водителем ему сделают скидку на страховой полис;

треть из фильмов Венецианского фестиваля – голливудские.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: руководитель крупнейшего оперного фестиваля в мире Маркус Хинтерхойзер рассказал в интервью о русском присутствии в Зальцбурге

и статью на полосе «Комментарии»: как конфликт Корнилова и Керенского запустил механизм гражданской войны.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».