Анонс «Ведомостей» на 22 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ученые придумали, как определить, ушел ли директор сам или его уволили;

об атаке вируса Petya вспоминает гендиректор крупнейшего контейнерного перевозчика – A.P. Moller-Maersk Сёрен Скоу;

прошлые выходные чуть не стали худшими для кинопроката.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: молодежь становится слишком дорогим ресурсом для российских компаний

и статью на полосе «Комментарии»: о чем может рассказать Улюкаев в день знаний.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».