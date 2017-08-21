Анонс «Ведомостей» на 22 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
ученые придумали, как определить, ушел ли директор сам или его уволили;
об атаке вируса Petya вспоминает гендиректор крупнейшего контейнерного перевозчика – A.P. Moller-Maersk Сёрен Скоу;
прошлые выходные чуть не стали худшими для кинопроката.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: молодежь становится слишком дорогим ресурсом для российских компаний
и статью на полосе «Комментарии»: о чем может рассказать Улюкаев в день знаний.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».