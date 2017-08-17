Анонс «Ведомостей» на 18 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
у россиян снова появились деньги на коньяк;
В США возникает глобальный центр торговли газом;
кубинский писатель Леонардо Падура умеет показать изнанку Кубы и избежать высылки из страны.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в Москве Wi-Fi мешает мобильному интернету
и статью на полосе «Комментарии»: как пакт Молотова – Риббентропа обернулся катастрофой для СССР.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».