Анонс «Ведомостей» на 21 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
из-за солнечного затмения в США возникнет дефицит электроэнергии;
реальные доходы россиян снижаются, а потребительское кредитование растет;
министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер объяснил в интервью, зачем развивать военное взаимодействие в ЕС.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто возглавил список преемников президента
и статью на полосе «Комментарии»: как свобода перестала быть ценностью для граждан России.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».