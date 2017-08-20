Анонс «Ведомостей» на 21 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

из-за солнечного затмения в США возникнет дефицит электроэнергии;

реальные доходы россиян снижаются, а потребительское кредитование растет;

министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер объяснил в интервью, зачем развивать военное взаимодействие в ЕС.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто возглавил список преемников президента

и статью на полосе «Комментарии»: как свобода перестала быть ценностью для граждан России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».