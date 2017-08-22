Анонс «Ведомостей» на 23 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

богатство россиян разделилось поровну, половина хранится в стране, половина за рубежом;

американские спецслужбы могут иметь доступ к интернет-трафику россиян;

пять правил помогут правильно расстаться с партнером по бизнесу.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Дмитрий Медведев может остаться премьером и после 2018 года

и статью на полосе «Комментарии»: какие задачи решает кадровая революция во власти 2016-2017 гг.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».