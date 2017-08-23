Анонс «Ведомостей» на 24 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

россияне стали экономить на детских игрушках;

бум спроса на смартфоны объясняется кредитами;

молодые соискатели работы все чаще становятся жертвами кибермошенников;

курс на импортозамещение навредил Microsoft.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: 10 лет возглавляющий Каннский кинофестиваль Тьерри Фремо рассказал в интервью, как снял свой первый фильм

и статью на полосе «Комментарии»: почему в России развивается исламский радикализм.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».