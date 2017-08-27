Анонс «Ведомостей» на 28 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российские предприятия зарабатывают на майнерах;

первый богач Таиланда, активно инвестирующий в Россию, был вынужден сменить имя;

есть пять простых способов, как провести с пользой время в пути на работу.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему благоустройство Москвы обходится так дорого

и статью на полосе «Комментарии»: что не так с госсубсидиями на культуру, доведшими Серебренникова до суда.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».