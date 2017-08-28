Анонс «Ведомостей» на 29 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
рынок временного персонала сократился втрое за полтора года;
ураган «Харви» показал, чем американцы похожи на русских.
за покупки в России можно расплачиваться лайками из соцсетей.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: глава Goldman Sachs троллит Трампа в Twitter и хочет от него послаблений закона
и статью на полосе «Комментарии»: как авторское право тормозит прогресс.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».