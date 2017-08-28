Анонс «Ведомостей» на 29 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

рынок временного персонала сократился втрое за полтора года;

ураган «Харви» показал, чем американцы похожи на русских.

за покупки в России можно расплачиваться лайками из соцсетей.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: глава Goldman Sachs троллит Трампа в Twitter и хочет от него послаблений закона

и статью на полосе «Комментарии»: как авторское право тормозит прогресс.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».