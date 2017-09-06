Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 сентября 2017 года

Политика

У экспертов расходятся мнения о том, что является целью ядерной программы Северной Кореи – самозащита или война с Южной Кореей читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп решил отменить программу, позволявшую избежать депортации незаконным мигрантам, которые попали на территорию страны детьми. Трамп поручил конгрессу подготовить за шесть месяцев законопроект на замену этой программе читать на WSJ.com читать на FT.com

Руководители крупных американских компаний раскритиковали Дональда Трампа за решение отменить программу защиты незаконных мигрантов, попавших в США детьми читать на FT.com

Ухудшение отношений Берлина и Анкары может повлиять на то, как проголосуют на парламентских выборах в сентябре около 1 млн немецких избирателей турецкого происхождения. Это делает результаты выборов более неопределенными читать на WSJ.com

Экономика

Украина готовится выпустить номинированные в долларах облигации впервые с тех пор, как потеряла Крым читать на FT.com

Связь между экономическим ростом и инфляцией становится слабее. Возможно, это связано с глобализацией и ростом влияния транснациональных корпораций читать на WSJ.com

Ожидается, что президент ЕЦБ Марио Драги в четверг даст сигнал о сворачивании программы денежного стимулирования. Центробанку необходимо действовать осторожно, чтобы не напугать инвесторов, как это сделала Федеральная резервная система США в аналогичной ситуации четыре года назад читать на WSJ.com

Гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан призвал ЕЦБ прекратить чрезвычайно мягкую денежную политику несмотря на высокий курс евро. Он предупредил о рисках возникновения пузырей на финансовых рынках читать на WSJ.com

Высокий курс евро имеет как положительные, так и отрицательные стороны для ЕЦБ. Поэтому инвесторы будут следить за тем, попытается ли Марио Драги во время своего выступления в четверг ослабить европейскую валюту читать на FT.com

Прибыль китайских госкомпаний выросла в этом году на фоне восстановления цен на сырье. Но аналитики предупреждают, что структурные проблемы китайской экономики остались нерешенными читать на FT.com

Индустрия

Boeing пригрозил разорвать некоторые контракты с поставщиками United Technologies и Rockwell Collins. Он опасается, что их запланированное слияние помешает его попыткам сократить расходы читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Nissan представила новый электромобиль Leaf. Она оснастила его технологиями автопилота в надежде увеличить спрос читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Китайский конгломерат CEFC ведет переговоры о покупке доли в «Роснефти». Возможная инвестиция будет означать увеличение экономического сотрудничества России и Китая читать на FT.com

Нефтяной сектор разделился на два лагеря. Одни специалисты верят в восстановление цен на нефть в будущем, а другие считают, что цикличности нефтяного рынка пришел конец из-за сланцевой революции в США читать на FT.com

Производители нефти и газа в Северном море настроены оптимистично несмотря на самую низкую разведывательную активность с 1970-х гг. и острую конкуренцию в мире читать на FT.com

Финансы

На побережье США может обрушиться новый мощный ураган «Ирма». Из-за этого котировки акций страховых компаний снижаются, а фьючерсы на апельсиновый сок дорожают читать на WSJ.com

Фонды, инвестирующие в акции на развивающихся рынках, способны постоянно обыгрывать соответствующие фондовые индексы, показывает исследование Copley Fund Research. Но это касается фондов, которые идут на риск читать на FT.com

Total Return Fund, которым когда-то управлял Билл Гросс в инвесткомпании Pimco, смог остановить отток капитала впервые более чем за четыре года. Приток инвестиций в фонд в августе составил $348 млн читать на WSJ.com

Инвесткомпания Tikehau Capital подтвердила свою неоднозначную репутацию, наняв экс-кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Победить на выборах ему помешали обвинения в том, что члены его семьи получали зарплату из государственных средств за фиктивную работу читать на FT.com

В страховании морских грузоперевозчиков – одном из старейших видов страхования – со следующего года начнет использоваться новейшая технология блокчейн. Это должно упростить и ускорить работу страховщиков читать на FT.com

Технологии

Разговоры о том, останется ли Мег Уитман на посту гендиректора Hewlett Packard Enterprise, усилились в последние недели. Это вызвано тем, что она была кандидатом на пост руководителя Uber читать на WSJ.com

Европейский суд принял апелляцию Intel на решение Еврокомиссии оштрафовать компанию на $1 млрд в 2009 г. Теперь суд более низкой инстанции должен будет снова рассмотреть это дело читать на WSJ.com читать на FT.com

Western Digital предложила изменить условия совместного предприятия с Toshiba, что может ускорить продажу подразделения полупроводников японской компании читать на FT.com

Huawei объявила об амбициях стать ведущим игроком на рынке облачных сервисов благодаря партнерству с Microsoft читать на FT.com

Медиабизнес

Verizon запустил новую программу поощрения клиентов – она помогает им получить, например, билеты на концерты, но взамен пользователи должны предоставлять данные о своем местонахождении и другие персональные данные. Так Verizon хочет построить бизнес онлайн-рекламы читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Швейцарская Barry Callebaut создала новый вид шоколада – рубиновый. Компания надеется, что это поможет привлечь молодых потребителей и открыть новые рынки читать на WSJ.com читать на FT.com

Спорт

Американский магнат Тилман Фертитта приобретет клуб Houston Rockets за рекордные $2,2 млрд. Стоимость клубов НБА увеличивается благодаря росту их доходов от телетрансляций читать на FT.com

Недвижимость

Китайский девелопер Dalian Wanda подал 10 исков против распространителей слухов в интернете о том, что его основателю Вану Цзяньлиню запрещено покидать страну. Из-за них котировки акций компании резко снизились на прошлой неделе читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

Автоматизация уничтожает рабочие места, но в то же время заменяет их большим числом более высокооплачиваемых. Это видно на примере Amazon в розничном секторе США читать на WSJ.com

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