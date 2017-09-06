Европейский университет Кипра может быть выставлен на продажу

Laureate Education Inc. думает над продажей Европейского университета Кипра (EUC) и своих подразделений в Италии и Германии, сообщили Cyprus Business Mail и Education Investor. EUC – один из пяти частных университетов на Кипре, имеющих лицензию министерства образования. Laureate Education приобрела его в 2005 г.

Laureate Education – это крупнейшая в мире коммерческая организация, занимающаяся высшим образованием. Компания работает более чем в 70 странах, и в феврале она разместила свои акции на бирже NASDAQ. В первом полугодии чистая прибыль Laureate Education составила $116,4 млн, а ее долговые обязательства на конец июня равнялись $5,7 млрд.

Согласно Education Investor, Laureate Education наняла Macquarie Group, чтобы та проконсультировала ее по поводу продажи подразделений. Но гендиректор EUC Христофорос Хаджикиприану опроверг это сообщение. По его словам, EUC и Laureate Education по-прежнему инвестируют в будущие проекты. В частности, в августе они вложили 6 млн евро в первую на Кипре стоматологическую школу, отметил Хаджикиприану.