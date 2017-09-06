Анонс «Ведомостей» на 7 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

технологии по распознаванию человеческих лиц на пике популярности;

привычки начальства ускоряют профессиональное выгорание сотрудников;

ряд навыков, полученных на МВА, работодателям не нужны.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев рассказал в интервью, как видит будущее банковской отрасли

и статью на полосе «Комментарии»: чему мог бы научить судебный процесс в США.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».