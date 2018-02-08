Поставщик «Газпрома» перевел собственность с Кипра в Россию

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ЦИК отменила «школьный референдум» в Подмосковье в день президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила решение Мособлизбиркома о разрешении проведения онлайн-голосования «Школьный референдум» в Подмосковье в день выборов президента России 18 марта, передает корреспондент «Ведомостей».

Темой «референдума» была заявлена продолжительность школьной недели. Санкционировав такое голосование, региональная комиссия вышла за рамки своих полномочий, поскольку организация образовательных процессов находится вне ее компетенции, объяснил член ЦИК Николай Левичев. Это свидетельствует о некомпетентности Мособлизбиркома, подчеркнул Левичев.

Председателя облизбиркома Ирину Коновалову предупредили о том, что ЦИК готов выразить ей недоверие. «Я не исключаю, что может встать вопрос о расформировании комиссии», - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она пообещала направить информацию о сложившейся ситуации губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Памфилова напомнила, что уже не первый раз призывает не смешивать инициативы региональных властей с президентской кампанией - в частности, ЦИК потребовал от председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова составить пакет дополнительных требований в связи с планами проведения «школьных референдумов» в Москве. Тот заверил ЦИК, что речь идет о школьном самоуправлении, и голосование не будет проходить в местах, связанных с президентскими выборами. Такой подход ЦИК удовлетворил, хотя Памфилова неоднократно давала понять: сама по себе идея стимулирования явки за счет параллельных электоральных процессов ей не очень нравится.

В случае с Московской областью сильное раздражение вызвало именно непосредственное участие Мособлизбиркома в затее местных властей (референдум инициирован областным министерством образования). «Мы не вмешиваемся, если местные власти делают это тонко, умно, деликатно, не вызывая раздражения избирателей», - указала Памфилова, выразив при этом недовольство властями Подмосковья, которые, по ее словам, пытаются использовать авторитет президентских выборов и соответствующую символику ЦИК для решения своих задач.

Местные референдумы могут стать одним из инструментов мобилизации граждан для голосования на избирательных участках в день выборов, отмечали эксперты фонда «Петербургская политика». Мэр Москвы Сергей Собянин опровергал эту точку зрения. «Это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе», - говорил он в ходе собрания Общественной палаты Москвы.