Кипр не подпустил Промсвязьбанк к арестованным российским судом деньгам
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Окружной суд Лимассола (Кипр) запретил Промсвязьбанку держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и др.) менее $251 млн. Такой приказ от 1 февраля («Ведомости» с ним ознакомились) кипрский суд вынес по заявлению Fintailor Investments Limited – одной из 10 иностранных компаний, с которыми Промсвязьбанк судится в московском арбитраже. В конце января российский суд арестовал 60,8 млрд руб. на их счетах в кипрском филиале Промсвязьбанка, а у четырех – еще и 38% акций банка «Возрождение».
Суд Лимассола также запретил Промсвязьбанку делать переводы со счетов Fintailor Investments за пределы юрисдикции без согласия компании. Оба запрета наложены до разрешения спора по делу или новых приказов суда.
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