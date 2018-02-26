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«Аэрофлот» снова изменил норму ручной клади

«Аэрофлот» увеличил размер ручной клади. Это следует из сообщения авиаперевозчика. По новым правилам теперь можно перевозить в салоне ручную кладь размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Таким образом, «Аэрофлот» лишь на 5 см изменил разрешенную высоту ручной клади.

Ранее в феврале авиаперевозчик ужесточил контроль за размером ручной клади. В салон разрешалось проносить багаж размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту. Эти новые правила «Аэрофлота» вызвали много жалоб среди пассажиров. Например, один из них обращал внимание, что большинство небольших чемоданов имеют высоту 23-24 см.

Вес разрешенной ручной клади у «Аэрофлота» остался таким же – не более 10 кг для классов эконом и комфорт, 15 кг для бизнес-класса.

По Федеральным воздушным правилам авиакомпания обязана перевезти до 5 кг ручной клади плюс некоторые предметы сверх этого (костыли или коляска, детское питание). «Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – разрешает проносить в салон ручную кладь размером не более 36 x 30 x 27 см.