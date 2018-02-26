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Бизнес
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«Аэрофлот» снова изменил норму ручной клади

Ведомости
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«Аэрофлот» увеличил размер ручной клади. Это следует из сообщения авиаперевозчика. По новым правилам теперь можно перевозить в салоне ручную кладь размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Таким образом, «Аэрофлот» лишь на 5 см изменил разрешенную высоту ручной клади.

Ранее в феврале авиаперевозчик ужесточил контроль за размером ручной клади. В салон разрешалось проносить багаж размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту. Эти новые правила «Аэрофлота» вызвали много жалоб среди пассажиров. Например, один из них обращал внимание, что большинство небольших чемоданов имеют высоту 23-24 см.

Вес разрешенной ручной клади у «Аэрофлота» остался таким же – не более 10 кг для классов эконом и комфорт, 15 кг для бизнес-класса.

По Федеральным воздушным правилам авиакомпания обязана перевезти до 5 кг ручной клади плюс некоторые предметы сверх этого (костыли или коляска, детское питание). «Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – разрешает проносить в салон ручную кладь размером не более 36 x 30 x 27 см.

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Бизнес
Новости

Британский суд снял режим секретности с бракоразводного процесса Ротенберга с супругой

Ведомости
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Британские СМИ получили право писать о бракоразводном процессе миллиардера Аркадия Ротенберга с его экс-супругой Натальей. Такое решение принял Верховный суд Великобритании, отказавшись, пишет The Times. В противном случае, процесс оставался бы секретным еще как минимум до середины следующего десятилетия.

Бракоразводный процесс был засекречен в 2015 г. на том основании, что сообщения об «экстраординарном богатстве» супругов могут подвергнуть их жизни опасности. Сам процесс назывался дело «R v R». Британским СМИ было запрещено писать даже о самом факте проживания Натальи Ротенберг в Великобритании. На российские СМИ подобный запрет не распространялся. Да и сама Ротенберг широко освещала события своей светской жизни в Twitter и Instagram.

Суд отказался снять режим секретности с процесса даже после его завершения в 2016 г. Это решение было оспорено The Times в Высоком суде Лондона, отменившем запрет на публикации. Издание отмечало, что один из ближайших соратников российского президента Владимира Путина ищет в британских судах защиты, которой не пользуется ни один британский подданный. Адвокаты Ротенберга обжаловали и это решение, но Верховный суд Великобритании отклонил его апелляцию на том основании, что «ходатайство не касается спорных вопросов».

Детали финансовых расчетов между бывшими супругами остаются частными. Речь идет, в частности об условиях использования их особняков в Суррее стоимостью 35 млн фунтов и лондонской квартиры стоимостью 8 млн фунтов.

В ноябре 2017 г. Наталья Ротенберг рассказала The Bell детали достигнутого соглашения о разводе. Она согласилась не претендовать на половину совместно нажитого в браке и получить недвижимость и имущество для личного пользования. «Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили», - рассказывала она, уточнив, что долей в бизнесе Ротенберга после развода не получила.

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Финансы
Новости

Один из крупнейших латвийских банков объявил о самоликвидации

Ведомости
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На внеочередном собрании акционеров латвийский банк ABLV принял решение о самоликвидации. Об этом говорится на его сайте.

Таким образом можно будет обеспечить сохранность активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами, говорится в сообщении банка. Это самое правильное решение, которое возможно принять после сообщения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, приводятся там же слова предправления ABLV Эрнеста Берниса. «Финансовое состояние банка прекрасное, поэтому нам необходимо заботиться о каждом клиенте и защите его прав», – подчеркивает он.

На прошлой неделе комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FCMC) ограничила платежи ABLV по требованию ЕЦБ. В частности, банку запретили проводить дебетовые операции во всех валютах. FCMC уточняла, что это временная мера. Это решение связано с необходимостью дать банку достаточно времени на проведение мер по стабилизации ситуации, прокомментировал тогда это ABLV. Банк принял решение заложить часть ценных бумаг и просил Банк Латвии выдать кредит в размере до 480 млн евро. До этого минфин США обвинил ABLV в отмывании денег и закрыл доступ банку к американской финансовой системе.

ABLV был основан в 1993 г. Контрольный пакет акций принадлежит Эрнесту Бернису и Олегу Филю.

Политика
Новости

Обвиняемый в организации теракта в петербургском «Перекрестке» признан невменяемым

Ведомости
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По итогам судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый по делу о взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Лукьяненко Елену Корнилову.

Лукьяненко был направлен на психолого-психиатрическую экспертизу по решению следователя. Обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, сообщал ранее Следственный комитет.

Во вторник, 27 февраля, суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Лукьяненко. Его адвокат просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд отказал.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. Тогда в одной из камер хранения сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек. СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц, но позже переквалифицировал дело на теракт.

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Политика
Новости

Сирийский центр по примирению сообщил о «сотнях заложников»

Ведомости
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Незаконные вооруженные формирования нарушают режим прекращения боевых действий в Сирии, а также удерживают «сотни заложников», среди которых есть женщины и дети. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), поступившем в редакцию «Ведомостей».

За последнюю неделю боевики выпустили по жилым кварталам сирийской столицы 228 мин и снарядов, отмечает ЦПВС. Ранено более 50 человек, четверо погибли, уточняется в сообщении.

С 27 февраля в пригороде Дамаска – Восточной Гуте – вводится «гуманитарная пауза» для помощи мирному населению. В это время сирийские правительственные войска прекратят наносить удары по террористам. Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи, уточняется в сообщении ЦПВС. Кроме того, уже организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи.

На прошлой неделе стало известно об обстреле жилых кварталов и ЦПВС. Тогда боевики выпустили 14 мин, в результате чего ранения получили девять мирных жителей. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, отмечал ЦПВС. Ответственность за гибель людей в сирийской Восточной Гуте несут те, кто поддерживает террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Как вы знаете, ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств, ибо именно они на земле ведут непримиримую борьбу с террористами в Сирии».

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Финансы
Новости

В НПФ «Благосостояние» сменился исполнительный директор

Ведомости
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Исполнительный директор негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние» Юрий Новожилов покидает фонд в связи с истечением срока действия трудового контракта. Совет фонда утвердил его отставку, говорится в пресс-релизе НПФ.

В сообщении не раскрывается, почему совет фонда решил не продлевать контракт с Новожиловым, однако уточняется, что совет фонда поблагодарил его за проделанную работу. Юрий Новожилов работал исполнительным директором НПФ с февраля 2012 г.

Место Новожилова займет Анатолий Милюков. Он с 2014 г. возглавлял совет директоров управляющей компании «Апрель капитал». Милюков также работал в должности первого вице-президента, руководителя блока доверительного управления активами клиентов Газпромбанка, в УК «Альфа-капитал» и ИК «Мосбизнестраст».

Под руководством Милюкова исполнительной дирекции предстоит реализовать новые подходы к управлению фондом и сохранить позиции «Благосостояния» в числе лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения, добавил представитель РЖД (НПФ «Благосостояние» подконтролен РЖД).

Клиентами НПФ «Благосостояние» являются более 1,2 млн человек. С 1999 г. «Благосостояние» является уполномоченным фондом для работников железнодорожной отрасли и реализует корпоративную систему негосударственного пенсионного обеспечения для предприятий и организаций сферы ж/д транспорта.

Дозвониться до Юрия Новожилова не удалось.

Бизнес
Новости

Суд Лондона рассмотрит иск Дерипаски к Потанину на неделю раньше

Ведомости
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Слушания по делу основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски против основного владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина пройдут в Высоком суде Лондона завтра, 27 февраля. Об этом говорится на сайте суда. Изначально они должны были пройти 5 марта.

Стороны спорят из-за оферты Crispian Романа Абрамовича. Он продает большую часть пакета в «Норникеле» – 4% из 6,3%, которыми он владеет вместе с партнером по Evraz Александром Абрамовым. Компания Потанина – Bonico Holdings Co Ltd. – предложила продать ей этот пакет за $1,47 млрд. В свою очередь Crispian предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico (это предусматривают условия акционерного соглашения). Компании оферту приняли.

Однако UC Rusal настаивает: выход Абрамовича меняет расклад сил в компании, сделка должна быть остановлена. С требованием признать сделку недействительной UС Rusal и обратилась в лондонский суд.

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Политика
Новости

ФСБ рассказала о скрывающемся в Германии организаторе поставок кокаина из Аргентины

Ведомости
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщает, что организатор преступной группы, которая пыталась провезти около 400 кг кокаина из Латинской Америки в Россию, находится в Германии. В Аргентине по данному делу задержаны двое граждан этой страны, передает «Интерфакс».

«ФСБ России совместно с МВД и Национальной жандармерией Аргентины с декабря 2016 г. осуществляла мероприятия в отношении участников международной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала поставок крупных партий кокаина из Латинской Америки на территорию России и ряда европейских стран», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Как отметили в ФСБ, в результате проведенной работы правоохранительные органы установили участников преступной группы. На данный момент проводится работа по привлечению к уголовной ответственности организатора ОПГ, находящегося в Германии. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Следственный департамент МВД России возбудил дело по признакам преступлений ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере).

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Финансы
Новости

Зампред ВТБ не подтвердил продажу «ВТБ страхования» «Согазу»

ТАСС
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Продажа страхового бизнеса группы ВТБ не обсуждается: банк развивает страховой блок как часть собственного бизнеса, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Герберт Моос в ходе телефонной конференции с аналитиками. «К сожалению, этого не случилось», - сказал он, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о возможной продаже страхового бизнеса ВТБ «Согазу». «Прямо сейчас страховой бизнес - это (полноправная) часть нашего бизнеса, никакая продажа в настоящее время не обсуждается», - сказал он.

О том, что ВТБ рассматривает возможность слияния страхового бизнеса группы с «Согазом», заявил в январском интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин. «С "Согазом" идет обсуждение, и слияние возможно при получении какого-то пакета. У нас идут переговоры, но решений никаких пока нет», – сказал Костин.

В страховой блок ВТБ входят универсальная компания «ВТБ страхование», компании по страхованию жизни и медицинскому страхованию. Прибыль розничного страхового бизнеса группы ВТБ по МСФО в 2017 г. выросла на 65,6% до 20,4 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Названы имена тридцати допущенных к Паралимпиаде россиян

Ведомости
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Международный паралимпийский комитет (МПК) сегодня назвал имена тридцати российских паралимпийцев, допущенных на Паралимпиаду, которая откроется в южнокорейском Пхенчхане 9 марта.

«В делегацию включены 10 атлетов-горнолыжников, 12 лыжников и трое сноубордистов. В команду керлинга на колясках войдут пять членов», - говорится в сообщении. В команду обеспечения войдут шесть гидов для спортсменов с ограничениями по зрению и еще 39 человек, включая спортивных функционеров. Поскольку слотов на Паралимпиаде для мужчин-лыжников под нейтральным флагом не осталось, в этой дисциплине от России представлены только женщины.

Все 30 спортсменов соответствуют квалификационным критериям для Игр, выполняли строгие условия отбора Международного олимпийского комитета, говорится в сообщении. В частности, все они прошли минимум два антидопинговых теста в последние полгода.

В августе 2017 г. Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован из-за допинговых нарушений на Играх в Сочи. В январе 2018 г. решение о дисквалификации продлили. Российские паралимпийцы, таким образом, будут участвовать в Олимпиаде под олимпийским флагом.

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Политика
Новости

ЕС ввел санкции против двух сирийских министров

Ведомости
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Совет ЕС по иностранным делам ввел санкции в отношении двух сирийских чиновников - министра промышленности и министра информации. Оба были назначены на занимаемые ими посты в январе 2018 г.

Санкционный список по Сирии расширен «ввиду серьезности ситуации в стране» и с учетом последних изменений в правительстве Сирии, говорится в коммюнике.

Теперь санкционный режим распространяется на 257 сирийских чиновников. По мнению Совета ЕС, они «несут ответственность за силовые репрессии против гражданского населения в Сирии, получают выгоду от сирийского правящего режима либо связаны с такими лицами». В санкционный список по Сирии также включены 67 юридических лиц.

Совет ЕС считает необходимым продолжить поиски политического решения конфликта в Сирии и выступает против военных действий в стране.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» планирует закрыть совместное предприятие «Башнефти» с «Лукойлом»

Ведомости
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«Роснефть» планирует закрыть совместное предприятие подконтрольной ей «Башнефти» и «Лукойла» – «Восток НАО», сообщает РБК со ссылкой на неназванного собеседника, близкого к «Башнефти», и копию письма, которое предправления «Башнефти» Андрей Шишкин и главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев направили главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину. Как пишет РБК, Сечин согласовал ликвидацию - на письме стоит соответствующая резолюция.

«Башнефть» и «Лукойл» создали «Восток НАО» в апреле 2014 г. для разведки и добычи углеводородов в Ненецком автономном округе. Компания принадлежит им на паритетной основе. У «Восток НАО» есть права на пользование семью участками недр, указано на ее сайте.

Из письма следует, что месторождения на участках не были открыты. С 2013 по 2016 г. было пробурено две скважины: первая дала приток нефти с водой, во второй ничего не оказалось. Сейчас «Башнефть» занимается трудоустройством сотрудников «Восток НАО», перенаправляя их на другие проекты. Представители «Роснефти» и «Лукойла» отказались от комментариев. В рамках проекта «Восток НАО» потратили около 15,6 млрд руб.

РБК и ранее сообщал о возможной ликвидации совместного проекта «Башнефти» и «Лукойла». Проблемы заключаются не только в сложной геологии, но и разногласиях между компаниями, уточняли источники издания.

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