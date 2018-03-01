Evraz продаст последний актив на Украине

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Депутат Слуцкий ответил на предложение пройти проверку на детекторе лжи

Полиграф «имеет большой запас погрешности», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так парламентарий ответил на вопрос, готов ли он пройти проверку на полиграфе после того, как работающие в Думе журналистки обвинили его в домогательствах.

«В данном случае мы не должны цепляться за детекторы, полиграфы, мы просто должны исходить из того, чтобы это заказуха погасла, кончилась, и работаем с этого дня конструктивно, позитивно и никого ни в чем не обвиняем», - сказал Слуцкий в четверг журналистам.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что он отказывается от полиграфа, Слуцкий не ответил.

Депутат также прокомментировал слова заместителя редактора телеканала RTVI Екатерины Котрикадзе. Она пока единственная из журналисток неанонимно заявила о том, что подверглась домогательствам со стороны Слуцкого.

«Грузинские журналисты обвиняют и не в этом. Странно, что не нашлось украинок или американок», — сказал Слуцкий. «Могу сказать только, что никогда такого не было и никогда женщины не жаловались и, я думаю, не пожалуются на неправильные действия с моей стороны», — добавил он.

Скандал вокруг Слуцкого развивается с 22 февраля. В тот день парламентский корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. Антонова сказала, что слышала об этом от коллег, но сама с этим не сталкивалась. Жириновский ответил, что впервые об этом слышит, и пообещал проверить информацию.

После эфира «Дождь» выпустил на сайте материал, в котором сообщил, что трое журналисток анонимно рассказали о домогательствах со стороны Слуцкого. 27 февраля о домогательствах со стороны депутата открыто рассказала Котрикадзе.

Сам Слуцкий ранее назвал заявления журналисток предвыборной провокацией и заявил, что ему лестно сравнение с американским продюсером Харви Вайнштейном (его обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин впервые прокомментировал скандал 28 февраля. «Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет. Но эту проблему нужно решать только в правовом поле. Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно», - сказал Володин «Ведомостям». По его словам, пострадавшие девушки могут подать заявление в комиссию по этике с просьбой о разбирательстве и его в любом случае рассмотрят.