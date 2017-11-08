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Полина Трифонова
Промышленность
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Металлургические компании расстаются с Украиной

Почему российские металлурги ушли с Украины

Активы были проданы или потеряны. Заработать не получилось ни у кого

Экономический и политический кризисы на Украине сделали свое дело: российские металлурги за минувшие два года продали или потеряли свои активы в этой стране. В октябре предприятия продали «Северсталь» и UC Rusal, летом несколько заводов продал Evraz. Инвестиции российских металлургов на Украине оказались неудачными, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. «Вообще, российским металлургам за рубежом не рады, и касается это не только украинского опыта», – добавляет он.

Политическая ситуация на Украине не имеет отношения к сделке: «Северсталь» давно говорила о намерениях продать актив, который к тому же не связан операционно с российскими предприятиями компании, уверяет представитель компании. «Северсталь» приобретала «Днепрометиз» в 2006 г. Общая сумма сделки была $50 млн. Покупатель не разглашается, как и сумма сделки. Продать завод вместе с долгом компания могла, по оценкам Худалова, за $30–40 млн.

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