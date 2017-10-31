ТМК может продать заводы в США
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Трубная металлургическая компания (ТМК) рассматривает различные варианты развития американского дивизиона: руководство не исключает возможность продажи доли в североамериканском активе ТМК Ipsco или IPO этой «дочки». Об этом агентству Bloomberg рассказал основной владелец и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский (через ТМК Steel Holdings он владеет 65,058% компании). Какой пакет компания планирует продать на IPO и какую сумму рассчитывает привлечь, не известно. Представитель компании это говорить отказался, он только подчеркнул, что Пумпянский «не подтверждал IPO, а лишь сказал, что компания его не исключает наряду с другими возможностями эффективного развития американского дивизиона».
Но ТМК уже попросила держателей евробондов на $500 млн с погашением в 2020 г. освободить от гарантий по этому долгу североамериканский актив группы. Это даст компании необходимую гибкость, чтобы максимизировать стоимость актива, говорилось в сообщении ТМК. Так же действовала золотодобывающая компания «Полюс» за полгода до делистинга Polyus Gold (головная структура «Полюса») с Лондонской биржи: она предложила держателям евробондов на $750 млн заменить эмитента с Polyus Gold на «Полюс».
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