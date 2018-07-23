Акимов сменил Дворковича во главе совета директоров РЖД

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Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу

Онлайн-магазин «Плеер.ру» приостановил работу. Соответствующее объявление размещено на его сайте. Когда работа будет восстановлена – не уточняется.

«В данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь, как только магазин заработает, мы вам перезвоним», – говорится в заявлении «Плеер.ру».

Ранее в понедельник ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. По данным агентства, правоохранительные органы изъяли документы на товар и электронику. О причинах обыска источник ТАСС не уточнил.

Это не первый раз, когда в офисе «Плеер.ру» проходят обыски. О подобной ситуации в 2013 г. писал Forbes. В тот раз дело было связано с похищением iPhone и iPad. Тогда следователи проверили накладные на находящиеся в продаже товары в поисках краденых устройств, а также проверили трудовые книжки, так как подозревали в причастности к преступлению бывшего сотрудника магазина, рассказывала юрист «Плеер.ру» Алиса Козлова.

В 2017 г. возникли проблемы у другого онлайн-магазина – «Юлмарт». Его совладельца Дмитрия Костыгина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, «Юлмарт» предоставил в Сбербанк для открытия кредита ложные сведения о финансовом состоянии компании. В настоящее время Костыгин находится под домашним арестом, а «Юлмарт» продолжает работу.

Совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина доставили в суд