Бизнес

Новости

«Шереметьево» предложило пассажирам переносить багаж на себе из-за сбоя

Из-за сбоя системы транспортировки багажа в тоннеле под летным полем между северными и южными терминалами аэропорт «Шереметьево» предложил пассажирам переносить его самостоятельно.

«С 23.07.18 по 30.07.18 трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно. Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полета своевременно», – цитирует «Интерфакс» сообщение аэропорта.

Проблемы с транзитным багажом в «Шереметьево» начались на минувших выходных. В частности, пострадали пассажиры региональных рейсов «Аэрофлота» – авиакомпания сообщила о перебоях в системе транспортировки багажа без уточнения причин.

«Причиной данной ситуации является высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в Московском регионе. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие влага появляется на элементах оборудования автоматизированной системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек», – говорится в новом сообщении аэропорта.

Менеджмент аэропорта, проектировщики и поставщики оборудования «совместно работают над скорейшим устранением выявленного эффекта», сказали в «Шереметьево».