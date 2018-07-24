Ространснадзор начал разбираться с проблемами с багажом в «Шереметьево»
Ространснадзор разбирается в ситуации с задержкой багажа в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает ведомство. Управление Госавианадзора по Центральному федеральному округу направило запрос оператору аэропорта для получения объективной информации.
В сообщении отмечается, что неполадки с транспортировкой багажа возникли в связи с большим потоком пассажиров в период отпусков.
Служба проинформировала о ситуации Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру и готова провести совместные проверки «Шереметьево» на соблюдение требований воздушного законодательства.
Перебои с отправкой багажа возникли у трансферных пассажиров «Шереметьево» на этих выходных. Это произошло из-за сбоя системы транспортировки в тоннеле под летным полем между северными и южными терминалами аэропорта в связи с высокой влажностью, интенсивными осадками и жарой, объясняли в «Шереметьево». В связи с неполадками с 23 по 30 июля «Шереметьево» предложило трансферным пассажирам переносить свой багаж на рейсы самостоятельно.