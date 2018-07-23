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Аэропорт «Шереметьево» назвал причины перебоев с доставкой багажа

Пресс-служба московского аэропорта «Шереметьево» подтвердила наличие перебоев с отправкой багажа, пишет «Интерфакс». Проблемы относятся только к трансферным пассажирам, подчеркивает аэропорт. «Делаем все необходимое для восстановления штатной работы автоматизированной системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами. Сожалеем о возникших неудобствах и приносим извинения пассажирам», – сказал сотрудник пресс-службы.

Накануне более сотни пассажиров «Аэрофлота» не смогли получить багаж в аэропорту Иркутска после прилета из «Шереметьево». Сотрудник аэропорта Иркутска назвал причиной сбой в системе сортировки багажа: рейсы прилетают в Иркутск без багажа, «и возникают вопросы на выдаче». С подобными проблемами столкнулись и пассажиры рейса Москва – Новокузнецк.

«Аэрофлот» подтвердил проблемы с отправкой багажа из базового аэропорта «Шереметьево». «В связи с перебоями в работе системы транспортировки багажа аэропорта "Шереметьево" возникли проблемы, связанные с отправкой багажа пассажиров, вылетавших или следовавших через аэропорт "Шереметьево" трансфером. В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа», – говорится в сообщении авиаперевозчика.

На региональных ресурсах ранее появилась информация, что проблемы с багажом в «Шереметьево» связаны со вводом нового терминала B, который не связан багажной лентой с другими терминалами.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»