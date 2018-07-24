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«Победа» получила разрешение на полеты в Ирландию

Росавиация выдала лоукостеру «Победа» допуск на выполнение полетов в столицу Ирландии – Дублин. Об этом говорится в материалах службы. Там указано, что «Победа» сможет выполнять до четырех рейсов в неделю между Москвой и Дублином.

В мае «Победа» получила разрешение на регулярные рейсы из Санкт-Петербурга и Калининграда в Лондон. Однако пока авиакомпания не начала выполнять полеты в столицу Великобритании.

«Победа» основана в 2014 г. и входит в группу компаний «Аэрофлот». Сейчас лоукостер выполняет рейсы более чем в 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежные.

С чего начинался «Аэрофлот»