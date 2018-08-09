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Михельсон допустил возможность ослабления роли доллара из-за санкций США

Возможные американские санкции против российских банков ускорят процесс перехода на расчет в национальных валютах при международных экономических сделках, заявил журналистам предправления «Новатэка» Леонид Михельсон.

По словам Михельсона, крупные торговые партнеры России, включая арабские страны, начинают задумываться о переходе на расчеты в национальных валютах. «Просто если [санкции США] будут приняты и сделают такие сложности нашим главным российским банкам, просто этот процесс пойдёт быстрее», – полагает Михельсон. «Надо поменять бумагу зелененькую (доллары. – "Ведомости")», – добавил он.

Он подчеркнул, что партнеры России не собираются отказываться от сотрудничества и намерены развивать его дальше. А с учетом торгового противостояния США и Китая «мы будем любить друг друга ещё больше», резюмировал Михельсон.

В среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России, возложив на Москву ответственность за отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет включает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и практическое прекращение экспорта и импорта между странами.

До этого сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение транзакций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. А также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.