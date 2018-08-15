«Алроса» провела первые сделки с зарубежными клиентами в рублях

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ЦИК предложил заложить в бюджет расходы на видеонаблюдение на выборах

Центризбирком предложил правительству предусматривать расходы на видеонаблюдение в бюджете избирательных кампаний федерального уровня. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, это позволит не решать проблему каждый раз «в режиме форс-мажора».

«Если предстоят выборы в 2021 г. в парламент, значит, уже под это должно закладываться», - сказала Памфилова.

Такое планирование также позволит учесть расширение технических возможностей, которое происходит по мере реализации программы цифровизации России, отметила председатель Центризбиркома. Она также не исключила, что у ЦИК появится официальная методика выявления нарушений при помощи видеозаписи. Памфилова сказала, что предложила ряду объединений наблюдателей поработать над такой методикой. И если результат окажется удовлетворительным, его могут взять на вооружение.

«Если мы действительно заинтересованы в том, чтобы выборы были прозрачными и видеонаблюдение работало в лучшем случае на предотвращение возможных нарушений, а в худшем - на их выявление и наказание, попробуйте сформулировать все возможные нарушения процедуры, которые можно фиксировать с помощью видеонаблюдения. Включая, в том числе, вопрос, возможно ли и при каких условиях контролировать с помощью видеонаблюдения процесс явки. И что тогда для этого надо делать: какая должна быть методика и, самое главное, при каком техническом обеспечении, сколько должно быть камер, как они должны быть расположены, какая у них должна быть разрешающая способность. Это целый ряд технических требований, которые позволили бы эту методику применять», - сказала Памфилова.

От экспертов ждут предложений уже в конце сентября, отметила она. «Пока они думают. Но мы в этом очень заинтересованы и тоже будем думать над этим. Я так считаю, что инициатива наказуема, не так ли?» - сказала Памфилова.

Ранее Центризбирком отказался перепроверять явку на президентских выборов на основе видеозаписей - хотя, по данным просмотра, проведенного наблюдателями, реальное число голосовавших на более чем 200 участках избирателей оказалось ниже официального показателя явки на 80 000 человек.

ЦИК также ответил отказом на предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) перепроверить результаты выборов президента на некоторых избирательных участках в нескольких регионах, где были выявлены «статистические аномалии».

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