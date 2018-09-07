Туроператор «Данко» объявил о прекращении деятельности
Туроператор «Данко» прекращает деятельность с пятницы, 7 сентября. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.
«Сложная рыночная ситуация заставила нас пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг. Решение о прекращении деятельности туроператора «Данко» является крайне тяжелым», – говорится в сообщении.
Туроператор прекращает продажи. Туры, дата которых начинается с 8 сентября, будут аннулированы. «Данко» отмечает, что занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию: все клиенты были застрахованы в АО «ЕРВ туристическое страхование» на общую сумму 50 млн руб. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг, отмечается в сообщении.
«Данко» работает на рынке выездного и внутреннего туризма 20 лет, говорится в сообщении туроператора. В 2016 г. выручка юрлица туроператора ООО «Данко трэвел компани» сократилась на 23% до 267,5 млн руб., чистая прибыль составила 11 млн руб. против убытка в 6,5 млн годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (более поздних данных нет). Согласно реестру Ростуризма, в прошлом году клиентами «Данко» стали 15 353 туриста.
Ранее из реестра туроператоров исключили «Натали турс». Летом у компании начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу (на них специализировалась компания), роста стоимости топлива и волатильности курса доллара. С 30 июня туроператор отменил все чартерные рейсы, позднее аннулировал все предоплаченные туры с 4 июля по 30 сентября, затем и вовсе приостановил деятельность, но не прекратил ее.