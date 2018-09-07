Туроператор «Данко» объявил о прекращении деятельности

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Путин предупредил о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии

Террористы в Сирии готовят провокации с применением химического оружия, заявил президент России Владимир Путин перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и Турции.

Путин отметил, что от террористов освобождено 95% территории Сирии, оставшиеся группировки сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб. «Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят разного рода провокации, в том числе с применением химического оружия», – сказал Путин. Ранее российские дипломаты неоднократно заявляли, что оппозиция в Идлибе готовит химическую атаку, чтобы затем обвинить режим президента Сирии Башара Асада и спровоцировать резкую реакцию США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Идлиб не должен быть «отдан на милость» Асаду. Он подчеркнул, что любое нападение на эту сирийскую провинцию «приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии». Турецкий лидер считает, что провинцию можно контролировать при помощи умеренной оппозиции. «Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать все опасности и все угрозы для [российской] военной базы в Хмеймиме и для Алеппо. В этом плане я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места», – сказал Эрдоган. Он выразил уверенность, что «победным» результатом трехстороннего саммита могло бы стать объявление перемирия в Идлибе.

Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что борьба с терроризмом в Идлибе является необходимой для установления мира в Сирии, однако мирное население пострадать не должно. Он сообщил о намерении сохранить военное присутствие в Сирии согласно договоренностям с Дамаском.

Правительственные войска Сирии готовятся к наступлению на Идлиб, являющийся последним опорным пунктом оппозиции. Страны Запада опасаются, что эта атака обернется крупнейшей гуманитарной катастрофой за все время гражданской войны в Сирии. С предостережениями относительно наступления выступили президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила, что если правительственные войска применят химоружие, США и их союзники отреагируют «соответствующим образом».

По подсчетам Associated Press, в провинции проживает около 3 млн человек, примерно половина из них – лица, перемещенные из других районов Сирии, а 10 000 – террористы, в том числе члены группировок, близких к «Аль-Каиде» (запрещена в России). Близкий к Минобороны человек утверждал в разговоре с «Ведомостями», что даже оценки ООН численности населения контролируемых оппозицией анклавов, как показал опыт боев за Восточный Алеппо в 2016 г. и за Деръа летом 2018 г., завышаются примерно в два раза, и в Идлибе скорее всего живут порядка 1,5–2 млн человек.

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