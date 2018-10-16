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«Яндекс» запустил беспилотное такси в «Сколково»

«Яндекс» в тестовом режиме запускает беспилотное такси на территории инновационного центра «Сколково». Соответствующее соглашение было подписано во вторник, сообщила компания.

«Сколково» станет первой в России тестовой зоной, где беспилотный автомобиль можно вызвать через приложение «Яндекс.Такси», утверждает «Яндекс». Чтобы вызвать беспилотный автомобиль, пользователь должен открыть «Яндекс.Такси» и позволить сервису определить его местоположение. Если он находится в «Сколково», то приложение предложит ему услугу поездки на беспилотном такси наравне с обычными тарифами. В салоне автомобиля «всегда будет находиться инженер-испытатель, следящий за его движением», отмечается в сообщении.

«Не исключено, что в будущем многие города будут похожи на «Сколково». Поэтому мы решили создать новую тестовую зону именно там — нам интересно понять, как беспилотник будет работать в среде, которая постепенно становится стандартом городского устройства», — говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г. В феврале беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада. В июне беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. «Во всех испытаниях за рулем находился опытный водитель, который контролировал ситуацию», – подчеркивает пресс-служба компании.

В июле «Яндекс» договорился о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта с правительством Москвы. А в конце августа начал испытания в Татарстане – в Иннополисе.