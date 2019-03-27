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Потанин планирует начать переговоры с UC Rusal о снижении дивидендов «Норникеля»

Гендиректор и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин планирует начать переговоры с UC Rusal об изменении дивидендов для их снижения. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Потанин заметил, что у «Норникеля» большие планы: «Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону понижения». Однако он заметил, что из-за снижения доли бизнесмена Олега Дерипаски в UC Rusal теперь непонятно, кто принимает ключевые решения в компании. «Для UC Rusal, как и для любой другой компании, потеря влияния владельца – это управленческий шок», – отметил Потанин.

К 10.34 мск акции «Норникеля» упали на торгах Московской биржи на 3,37%.

Из-за дивидендов между Потаниным и бывшим основным владельцем UC Rusal был многолетний спор. Они не могли договориться о том, что лучше – финансировать новые инвестпроекты «Норникеля» или платить дивиденды. Из материалов Высокого суда Лондона следовало, что в начале прошлого года ситуация была следующая: Потанин предлагал приобрести у Абрамова с Абрамовичем Баимское месторождение меди, инвестировать в совместное предприятие с «Русской платиной» (около $4,5 млрд), а Дерипаска же настаивал на увеличении дивидендов – минимум до $2,5 млрд в год.

Дерипаска был основным владельцем UC Rusal. В апреле прошлого года американские власти внесли российского бизнесмена и восемь подконтрольных ему компаний в санкционный список. В начале года американские власти отменили санкции против трех компаний российского бизнесмена. Это решение стало прецедентом – до этого ни одна компания или физическое лицо не исключались из санкционного списка по соглашению с минфином США. Однако ради этого Дерипаска отказался от контроля над основой своего бизнеса – группой En+ и UC Rusal.