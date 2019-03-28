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«Шереметьево» на следующей неделе запустит услугу электронного посадочного талона

Аэропорт «Шереметьево» 4 апреля запустит во всех своих терминалах (В, D, E и F) услугу электронного посадочного талона, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко. Для прохода в стерильную зону аэропорта достаточно предъявить считывающему устройству посадочный талон на экране смартфона.

Ранее, 24 февраля вступил в силу приказа Минтранса, разрешающий использовать электронный посадочный талон. При этом сохраняется возможность пользоваться талоном, распечатанным самостоятельно или на стойке регистрации. Для доступности услуги в аэропорту должна быть установлена информационная система, состоящая из электронной базы данных и устройств сканирования штрихового кода с экранов смартфонов. Российские аэропорты много лет добивались этого нововведения, которое позволит экономить на печати посадочных талонов и упростит пассажирам проход служб авиационной безопасности и выход на посадку.

Но 25 февраля эту услугу запустили только аэропорты «Домодедово» и Казани. Поставщиком для «Домодедово» системы под ключ – считывающих устройств и программного обеспечения – стала компания SITA. Исследования SITA показывают, что применение электронных талонов сокращает риск задержки рейса и увеличивает на 50% скорость обслуживания пассажиров при посадке на самолет. Остальные аэропорты планировали внедрить услугу позже.

Управляющая компания «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы» ведет оценку мер, которые необходимо принять для внедрения возможности применения электронных посадочных талонов. Когда услуга может быть внедрена, представитель «Пулково» сказать не уточняет. Входящие в холдинг «Базэл аэро» аэропорты Сочи и Краснодара планировали начать прием электронных посадочных талонов в марте, рассказывал представитель компании. Холдинг «Аэропорты регионов» планирует сделать это к летнему туристическому сезону, говорит представитель компании. Крупнейшие активы холдинга – аэропорты Екатеринбурга, Самары и Ростова-на-Дону. «Жуковский» — в 2020 г., когда будет запущена вторая очередь пассажирского терминала.

В мире электронные талоны используются для полетов как внутри страны, так и за рубеж. В России же новая услуга пока доступна лишь для пассажиров внутренних рейсов. При вылете за рубеж придется по-прежнему распечатывать талоны, сетуют менеджеры двух аэропортов. При проходе границы вместе с паспортом предъявляется посадочный талон, а у пограничной службы ФСБ нет оборудования для считывания талона с экрана смартфона, аэропорты на это повлиять не могут, объясняет один из собеседников.

Минтранс разрабатывает технические решения, которые позволят использовать электронные посадочные талоны и пассажирам международных рейсов, ответил на запрос «Ведомостей» представитель ФСБ.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»