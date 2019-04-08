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Президентом корпорации «Иркут» назначен чиновник из Минпромторга

Новым президентом корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) будет директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Равиль Хакимов. За это решение проголосовал совет директоров «Иркута», говорится в ее раскрытии.

Хакимова избрали президентом до апреля 2022 г., уточняется в сообщении.

С 2017 г. президентом «Иркута» по совместительству является президент ОАК Юрий Слюсарь. Его последний день на должности президента «Иркута» – 9 апреля. О том, что Хакимов сменит Слюсаря в «Иркуте», рассказывали «Ведомостям» источники.

«Иркут» – один из двух крупнейших субхолдингов ОАК, выпускает истребители Су-30 и сертифицирует гражданский среднемагистральный лайнер МС-21. На базе корпорации ОАК создаст холдинг гражданского самолетостроения, присоединив к нему «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, выпускает ближнемагистральный самолет SSJ100) и несколько других компаний гражданской тематики, рассказывал «Ведомостям» Слюсарь.

Как выглядит самолет МС-21