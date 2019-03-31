Чиновник Минпромторга возглавит гражданское авиастроение
Равиль Хакимов станет президентом корпорации «Иркут»
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«Иркут» – один из двух крупнейших субхолдингов ОАК, выпускает истребители Су-30 и сертифицирует гражданский среднемагистральный лайнер МС-21
Иркут
Президентом корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) будет назначен директор департамента авиационной промышленности Минпромторга Равиль Хакимов. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к ОАК, и федеральный чиновник.
Назначение должно состояться в ближайшее время, Хакимов ненадолго уйдет в отпуск с последующим увольнением из министерства, а затем выйдет на работу в «Иркут», добавляют два собеседника. «Ростех» согласовал и поддержал решение о назначении Хакимова, подтвердил «Ведомостям» представитель госкорпорации.
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