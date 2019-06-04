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РЖД может выплатить дивиденды имуществом

РЖД может выплатить дивиденды о итогам 2018 г. имуществом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из источников, окончательное решение может быть принято уже на этой неделе. По словам других источников, положительное решение фактически обеспечено, так как такая форма дивидендов одобрена «на высшем уровне».

Как отмечает «Коммерсантъ», РЖД получила право выплачивать дивиденды имуществом в октябре прошлого года, а в мае госкомпания решила им воспользоваться, передав в бюджет имущество на 20,35 млрд руб., в том числе объекты, используемые прокуратурой и полицией, а также несколько активов в Сочи и подвижной состав стоимостью 12 млрд руб. В перечне имущества, подготовленного к передаче, большинство объектов подробно описаны – вплоть до чешских люстр, баскетбольных щитов и домиков для служебных собак, уточняет газета. Общая сумма дивидендов соответствует 111% чистой прибыли РЖД за 2018 г. по РСБУ, поясняет «Коммерсантъ».

Минтранс одобрил директиву о праве РЖД выплачивать дивиденды имуществом. Однако против высказались Минэкономразвития и Минфин. Ведомства требовали выплатить в 2019 г. 30% прибыли по МСФО. По их мнению, бюджет технически может принять только деньги, но не имущество. Минэкономразвития также отметило в отзыве на директиву, что при утверждении программы развития РЖД до 2025 г. в марте правительство предусмотрело уплату дивидендов только по привилегированным акциям, оставшаяся чистая прибыль должна быть направлена на модернизацию инфраструктуры.

В Минтрансе и РЖД не стали комментировать данную информацию.

РЖД должна направлять на дивиденды 50% прибыли. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2018 г. составила 18 млрд руб., по МСФО – 35,4 млрд руб.