Медведев утвердил долгосрочную программу развития РЖД

Дмитрий Астахов / РИА Новости

В 2019–2025 г. в российские железнодорожные проекты будет инвестировано 8,66 трлн руб., из них 4,67 трлн руб. придется на средства самой РЖД. Это предполагает базовый сценарий Долгосрочной программы развития РЖД, утвержденной премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на сайте правительства. По оптимистичному сценарию вложения составят 9,77 трлн и 5,79 трлн руб. соответственно.

Остальное – около 4 трлн руб. – составят средства инвесторов, сказал на встрече с Медведевым гендиректор РЖД Олег Белозеров.

В списке основных инвестпроектов – развитие Центрального транспортного узла, БАМа и «Транссиба», подходов к портам Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов, строительство высокоскоростных магистралей, Северного железнодорожного широтного хода и проч.

В программе развития говорится, что в том числе за счет развития инфраструктуры погрузка вырастет к 2025 г. на 18,6% до 1,53 млрд т, пассажирские перевозки – на 24% до 1,4 млрд человек.

Чистую прибыль РЖД хочет увеличить более чем в пять раз – до 186,2 млрд руб., выручку – почти на 50% до 3,51 трлн руб. За счет программы оптимизации расходов планируется снизить себестоимость железнодорожных перевозок на 13%, а суммарная экономия составит 1 трлн руб., говорится в программе. Для сравнения: в 2018 г. РЖД сократила расходы на 45 млрд руб., сказал Белозеров на встрече с Медведевым.

Экономить РЖД собирается за счет повышения производительности труда (не менее 5% в год), использования новых технологий, включая ресурсосберегающие, улучшения показателей перевозок, реализации непрофильных активов, сдерживания цен поставщиков, а также сокращения численности персонала. Списочная численность работников холдинга, как ожидается, сократится на 8% – с 921 200 человек (по состоянию на 30 июня 2018 г.) до 848 400, следует из программы. Штат головной компании снизится на 6,7% до 709 000 человек.

РЖД показала новый плацкартный вагон. Не на картинке, а реальный