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Минпромторг заключил инвестконтракты с автопроизводителями на 100 млрд рублей

Минпромторг России заключил специальные инвестиционные контракты сразу с шестью автопроизводителями. В этом списке — Volkswagen Group, «Джи Эм АвтоВАЗ», «Автотор» (с привлечением BMW), контролируемый группой PSA завод «ПСМА Рус», Toyota и Volvo Trucks. Об этом через представителя сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Подписанные контракты помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем, перечисляет Мантуров.

«Реализация проектов предполагает поставки продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение НИОКР на территории России, — говорит он. — В результате реализации проектов будет создано свыше 1400 высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 млрд руб.».

Российские власти поэтапно ужесточают требования по локализации автомобилей для доступа к мерам господдержки. Раньше для этого нужно было иметь соглашения о промсборке, теперь – специальные инвестконтракты (формально они гарантируют только стабильные налоговые условия). В автопроме такие контракты заключили все основные производители машин. Самый большой размер заявленных инвестиций — 70 млрд руб. — у контракта, подписанного с «АвтоВАЗом» с привлечением его партнеров по альянсу: Renault, Nissan и Mitsubishi.