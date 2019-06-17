Бизнес

Новости

Автопроизводители просят возобновить компенсацию импортных пошлин на комплектующие

Российские автопроизводители с декабря 2018 г. не получают госсубсидии для компенсации таможенных пошлин на импортные комплектующие, хотя в федеральном бюджете на 2019 г. деньги для этого заложены – более 18 млрд руб. Об этом говорится в письме премьеру Дмитрию Медведеву от 11 июня, подписанном руководителями ГАЗа, «АвтоВАЗа», «Камаза» и российских «дочек» Nissan, Reanault, Hyundai, группы Volkswagen. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Об этом же написала и газета «Коммерсантъ».

В 2018 г. по условиям вступления России в ВТО режим промсборки был прекращен. Льготные ставки были аннулированы осенью 2018 г. Вместо этого власти стали компенсировать подписантам соглашений о промсборке расходы по ввозу автокомпонентов через субсидии. Но принятое постановление правительства было рассчитано только на два месяца 2018 г. (октябрь и ноябрь), а выделенных денег и вовсе хватило только на один, следует из письма. При этом было компенсировано не 100% расходов, как ожидалось, а только 85%. На 2019 г. постановление продлено не было.

Автоконцерны, подписавшие коллективное письмо, подсчитали: с декабря 2018 г. они не получили в общей сложности 5,9 млрд руб. компенсаций. Субсидии были учтены в бизнес-планах компаний. Автоконцерны попросили Медведева дать поручение о полном возмещении пошлин, причем с декабря 2018 г. А также распространить действие программы господдержки на тех, с кем подписаны специальные инвестконтракты, если те выполнили условия соглашений о промсборке. Иначе, предупреждают авторы письма, автопроизводители, принявшие в рамках инвестконтрактов «масштабные обязательства по инвестициям в локализацию» (выпуск двигателей, коробок передач, систем управления автомобилей и проч.), окажутся в неравных условиях с теми, у кого еще не истек срок действия соглашений о промсборке (последние из них завершатся в 2020 г.). Ведь промсборщики будут получать компенсацию, а держатели инвестконтрактов – нет, поясняют авторы письма.