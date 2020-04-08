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Минэнерго сообщило о готовности России сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 14%

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Россия согласна сократить добычу в рамках сделки стран ‒ экспортеров нефти ОПЕК+ примерно на 1,6 млн баррелей в сутки, или на 14% от уровня I квартала 2020 г., рассказал РБК источник, близкий к Минэнерго, и подтвердил представитель министерства.

Россия готова урезать производство пропорционально своей доле в общей добыче и с учетом совместного снижения на 10 млн баррелей в сутки, пишет РБК.

9 апреля участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти. Россия рассчитывает, что к новой сделке по сокращению добычи присоединятся страны, добывающие в целом 70 млн баррелей в сутки. Это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие, включая страны ОПЕК, которые снижали добычу до 1 апреля, когда истекло предыдущее соглашение.

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В январе 2020 г. из-за пандемии коронавируса началось снижение цен на нефть. Ситуация усугубилась, когда в начале марта Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления соглашения ОПЕК+, ограничивавшего совокупную добычу участников сделки ради поддержания цен на нефть. В результате нефть Brent подешевела вдвое с начала года. Днем 8 апреля она стоила около $32 за баррель. При этом Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы сократить добычу, если к сделке присоединятся США.

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