Минэнерго сообщило о готовности России сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 14%

В январе 2020 г. из-за пандемии коронавируса началось снижение цен на нефть. Ситуация усугубилась, когда в начале марта Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления соглашения ОПЕК+, ограничивавшего совокупную добычу участников сделки ради поддержания цен на нефть. В результате нефть Brent подешевела вдвое с начала года. Днем 8 апреля она стоила около $32 за баррель. При этом Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы сократить добычу, если к сделке присоединятся США.