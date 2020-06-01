Nasdaq отложила открытие торгового зала в Филадельфии из-за протестов
Торговый зал Nasdaq PHLX в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), который должен был открыться 1 июня, не откроется из-за протестов, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, передает Reuters сообщение для трейдеров. Новая дата открытия Nasdaq PHLX не определена. В бирже отметили, что будут ежедневно рассматривать вопрос о возвращении торгового зала к работе.
Протесты против дискриминации чернокожих, переросшие в столкновения с полицией, начались 26 мая в Миннеаполисе после того, как полицейские задушили Флойда во время задержания. Протестующие вышли на улицы Филадельфии, Бостона, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и других городов, в Вашингтоне протесты проходили в непосредственной близости у Белого дома. Акции солидарности прошли в Лондоне, Токио и Окланде, отмечает The Guardian. В 15 штатах и в округе Колумбия к подавлению протестов привлечены войска Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп не обращался к нации с самого начала протестов, при этом во время конференц-звонка с губернаторами штатов он призвал их «доминировать» над протестующими, «арестовывать и предавать суду», сообщают The New York Times и The Washington Post.
Nasdaq закрыла свой торговый зал 17 марта из-за распространения коронавируса. COVID-19 в США диагностирован более чем у 1,7 млн человек, 104 381 человек погиб, приводит The New York Times данные собственных подсчетов. По информации газеты, коронавирус в Пенсильвании обнаружен у 76 218 человек, 5555 погибли.