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Nasdaq отложила открытие торгового зала в Филадельфии из-за протестов

Ведомости

Торговый зал Nasdaq PHLX в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), который должен был открыться 1 июня, не откроется из-за протестов, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, передает Reuters сообщение для трейдеров. Новая дата открытия Nasdaq PHLX не определена. В бирже отметили, что будут ежедневно рассматривать вопрос о возвращении торгового зала к работе.

Протесты против дискриминации чернокожих, переросшие в столкновения с полицией, начались 26 мая в Миннеаполисе после того, как полицейские задушили Флойда во время задержания. Протестующие вышли на улицы Филадельфии, Бостона, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и других городов, в Вашингтоне протесты проходили в непосредственной близости у Белого дома. Акции солидарности прошли в Лондоне, Токио и Окланде, отмечает The Guardian. В 15 штатах и в округе Колумбия к подавлению протестов привлечены войска Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп не обращался к нации с самого начала протестов, при этом во время конференц-звонка с губернаторами штатов он призвал их «доминировать» над протестующими, «арестовывать и предавать суду», сообщают The New York Times и The Washington Post.

Nasdaq закрыла свой торговый зал 17 марта из-за распространения коронавируса. COVID-19 в США диагностирован более чем у 1,7 млн человек, 104 381 человек погиб, приводит The New York Times данные собственных подсчетов. По информации газеты, коронавирус в Пенсильвании обнаружен у 76 218 человек, 5555 погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных