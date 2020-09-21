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ByteDance сохранит контроль над TikTok после сделки с Oracle и Walmart

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Китайская компания ByteDance заявила, что будет владеть 80% акций новой компании TikTok Global, которая будет владеть большей частью операций приложения по всему миру, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«ByteDance достигла принципиального консенсуса с Oracle и Walmart и надеется, что как можно скорее удастся достичь соглашения, которое будет соответствовать законодательству США и Китая», – отмечается в документе. Также ByteDance подтвердила планы провести IPO TikTok Global.

По данным Reuters, американские компании Oracle и Walmart получат доли в 12,5% и 7,5% соответственно. В субботу компании заявили, что в результате сделки американцы будут владеть мажоритарной долей TikTok Global. Источники агентства рассказали, что 41% ByteDance находится в руках американских инвесторов, поэтому большая часть акций TikTok Global будет принадлежать американцам через косвенное владение.

Один из источников уточнил, что сделка ByteDance, Oracle и Walmart оценивается в $50 млрд. ByteDance заявила, что в совет директоров новой компании войдут основатель ByteDance Чжан Имин, нынешние директора компании и исполнительный директор Walmart Дуг Макмиллон. Oracle и Walmart сообщали, что четыре из пяти членов совета директоров будут американцами.

3 августа президент США Дональд Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.

Ранее по теме: Трамп благословил продажу TikTok компании Oracle

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных