ФАС выдала второе предупреждение Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала второе предупреждение сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Агрегатор навязывал гостиницам, отелям, хостелам и другим средствам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж (распространения) гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключенных между компанией и условной гостиницей», – пояснили в ФАС.
Например, если отель заключал договор с Booking.com о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Ограничение касалось цен на проживание, наличия и видов номеров. ФАС пришла к выводу, что компания, занимающая доминирующее положение на рынке услуг агрегаторов информации о гостиницах, навязывала заведомо невыгодные условия договора.
«Из-за этого гостиницы и отели лишались возможности устанавливать цену на свои услуги в различных каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Как заключил антимонопольный орган, это могло привести к ущемлению интересов гостиниц, а также к ограничению и устранению конкуренции на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о них», – объяснили в антимонопольной службе. Booking.com должна исполнить предупреждение в течение месяца, в противном случае в отношении компании будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.