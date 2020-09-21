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ФАС выдала второе предупреждение Booking.com

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала второе предупреждение сервису онлайн-бронирования отелей Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Агрегатор навязывал гостиницам, отелям, хостелам и другим средствам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж (распространения) гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключенных между компанией и условной гостиницей», – пояснили в ФАС.

Например, если отель заключал договор с Booking.com о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Ограничение касалось цен на проживание, наличия и видов номеров. ФАС пришла к выводу, что компания, занимающая доминирующее положение на рынке услуг агрегаторов информации о гостиницах, навязывала заведомо невыгодные условия договора.

«Из-за этого гостиницы и отели лишались возможности устанавливать цену на свои услуги в различных каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Как заключил антимонопольный орган, это могло привести к ущемлению интересов гостиниц, а также к ограничению и устранению конкуренции на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о них», – объяснили в антимонопольной службе. Booking.com должна исполнить предупреждение в течение месяца, в противном случае в отношении компании будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее по теме: ФАС завела дело против Booking.com

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных