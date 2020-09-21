ФАС выдала второе предупреждение Booking.com

«Из-за этого гостиницы и отели лишались возможности устанавливать цену на свои услуги в различных каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Как заключил антимонопольный орган, это могло привести к ущемлению интересов гостиниц, а также к ограничению и устранению конкуренции на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о них», – объяснили в антимонопольной службе. Booking.com должна исполнить предупреждение в течение месяца, в противном случае в отношении компании будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.