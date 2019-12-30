ФАС завела дело против Booking.com

По условиям договора с Booking.com, гостиницы, отели и хостелы не могут устанавливать стоимость услуг на одном агрегаторе ниже, чем на другом. Кроме того, у них нет возможности предложить третьим лицам лучшую цену на свои услуги. В ведомстве полагают, что такие правила ущемляют интересы участников рынка и влияют на конкуренцию.