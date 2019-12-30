ФАС завела дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против сервиса бронирования Booking.com, говорится в сообщении на сайте ведомства. Дело возбуждено из-за из-за того, что компания запрещает отелям сдавать номера по более низким ценам.
По условиям договора с Booking.com, гостиницы, отели и хостелы не могут устанавливать стоимость услуг на одном агрегаторе ниже, чем на другом. Кроме того, у них нет возможности предложить третьим лицам лучшую цену на свои услуги. В ведомстве полагают, что такие правила ущемляют интересы участников рынка и влияют на конкуренцию.
В феврале общественная организация «Опора России» пожаловалась на Booking.com в ФАС. Общественники выразили обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросили проверить деятельность сервиса. В частности, в письме говорилось, что Booking.com, чья доля на рынке достигает 70%, навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения. В ноябре ФАС вынесла сервису предупреждение, потребовав изменить условия партнерства. В российской пресс-службе Booking.com тогда отказались уточнить, выполнят ли они требования, писал РБК.