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Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

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Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» — 12 320 руб. — обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый в эфире «Первого канала».

«Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — цитируют Белого «РИА Новости». По его словам, способность препарата спасать жизни — это факт, подтвержденный клиническими исследованиями и опытом терапевтического применения. «За всю историю его применения мы не увидели ни одного человека, который бы попал на аппарат искусственной вентиляции легких», — отметил Белый.

Фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснял высокую стоимость препрата «очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой».

Ранее генеральный директор «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что «Арепливир» начал продаваться в российских аптеках. По его словам, лекарство заказали почти все крупные аптечные сети и дистрибуторы. Накануне Младенцев заявил, что розничная стоимость «Арепливира» составит от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту.

Ранее по теме: Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных