Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

«Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — цитируют Белого «РИА Новости». По его словам, способность препарата спасать жизни — это факт, подтвержденный клиническими исследованиями и опытом терапевтического применения. «За всю историю его применения мы не увидели ни одного человека, который бы попал на аппарат искусственной вентиляции легких», — отметил Белый.