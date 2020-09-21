Производитель объяснил стоимость российского препарата от коронавируса
Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» — 12 320 руб. — обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый в эфире «Первого канала».
«Это препарат, который спасает жизни, он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — цитируют Белого «РИА Новости». По его словам, способность препарата спасать жизни — это факт, подтвержденный клиническими исследованиями и опытом терапевтического применения. «За всю историю его применения мы не увидели ни одного человека, который бы попал на аппарат искусственной вентиляции легких», — отметил Белый.
Фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснял высокую стоимость препрата «очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой».
Ранее генеральный директор «Промомед» Андрей Младенцев сообщил, что «Арепливир» начал продаваться в российских аптеках. По его словам, лекарство заказали почти все крупные аптечные сети и дистрибуторы. Накануне Младенцев заявил, что розничная стоимость «Арепливира» составит от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту.